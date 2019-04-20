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القبض على عاطلين قتلا صاحب جراج سيارات بشبرا الخيمة بالأسلحة البيضاء

السبت، 20 أبريل 2019 07:23 ص
القبض على عاطلين قتلا صاحب جراج سيارات بشبرا الخيمة بالأسلحة البيضاء حبس - ارشيفية
القليوبية نيفين طه
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ألقت مباحث القليوبية، القبض على عاطلين، لقيامهما بقتل صاحب جراج بمنطقة مسطرد دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالأسلحة البيضاء، وجارى ضبط متهم ثالث هارب وتولت النيابة التحقيق .
 
كان قد تلقي اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية اخطارا من العميد اسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة ، بتلقيه بلاغا بوفاةالمدعو "محمد.ط"58 سنة، صاحب جراج سيارات ومقيم مسطرد دائرة القسم ، على أيدى 3 أشخاص وفارو هاربين.
 
جرى إخطار العميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن مرتكبى الواقعة كلا من "كريم .ا"30 سنة، عاطل ومقيم عزبة الصعايدة – بهتيم – دائرة القسم وأصل إقامته  قرية البوره - مركز البلينة - سوهاج، وشقيقه "مروان.ا" 28 سنة، عاطل ومقيم ذات العنوان، ونجل عمهم "هيثم.ح"34سنة، عاطل، ومقيم عزبة الصعايدة – بهتيم  دائرة القسم، وأصل إقامته قرية البوره - مركز البلينه – سوهاج.
 
وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم تنسيقاً وقطاع الأمن العام وأمن سوهاج، من ضبط المتهمين الثانى والثالث، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وقيامهما بالتخلص من الأسلحة البيضاء المستخدمة فى الواقعة عدد 2 سكين، بإلقائها بأحد المصارف الكائنة بدائرة القسم حال هروبهما.
 
كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لضبط المتهم الأول، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4275 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
 

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