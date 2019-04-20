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الطفطف لنقل المواطنين لمقار اللجان للإدلاء بأصواتهم فى رأس البر

السبت، 20 أبريل 2019 06:56 م
الطفطف لنقل المواطنين لمقار اللجان للإدلاء بأصواتهم فى رأس البر الطفطف ينقل المواطنين
دمياط عبده عبد البارى
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خصصت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، عربات الطفطف وسيلة التنقل الشهيرة، لنقل المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وشهدت لجان مدينة رأس البر إقبالا من المواطنين الذين حرصوا على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى أول أيام الاستفتاء. 
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 

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