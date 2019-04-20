السفارة المصرية بالرياض وقنصليتها بجدة تنتهى من اليوم الثانى للاستفتاء

كتب- هاشم الفخرانى

أغلقت السفارة المصرية فى الرياض وقنصليتها العامة بجدة اليوم الثانى من تصويت المصريين بالخارج بالاستفتاء على التعديلات الدستورية التى أقرها البرلمان الثلاثاء الماضى.

ومن أهم اللقطات فى اليوم الثانى هو توجه مجموعة من المعتمرين للإدلاء بصوتهم فى الاستفتاء بالقنصلية بجدة، للتأكيد على الحرص على المشاركة فى الاستفتاء الذى سينتهى غداً للمصريين بالخارج .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد قررت اجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى الخارج أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري، وفى الداخل أيام 20 و21 و22 أبريل، مشيرة إلى أن مواعيد الاستفتاء فى الخارج راعت إجازات نهاية الأسبوع بالنسبة للمصريين المقيمين فى الخارج.

وتجري عملية التصويت في (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.