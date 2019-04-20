الجيش الليبى: المجموعات الإرهابية تحاول تجنيد ليبيين للقتال فى معركة طرابلس

كتب أحمد عبد الرحمن

قال المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى، إن المجموعات الإرهابية تحاول تجنيد ليبيين مرتزقة للقتال فى معركة طرابلس.

وأشار "المسمارى"، خلال مؤتمر صحفى، إلى أن هناك محاولات يائسة من ميليشيات طرابلس لاختراق صفوف الجيش، مشيراً إلى أن هناك غارات للميليشيات المعادية على أهداف مدنية فى طرابلس.

وتابع المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، : "اليوم نقاتل على مشارف طرابلس بقوة عسكرية بكامل الأسلحة، وانتصرنا على الإرهاب والآن يتم سحقه فى آخر وكر من أوكارهم، وانتصرنا فى المعركة السياسية وتأكد العالم أن القوات المسلحة والشعب الليبى يحاربون الإرهاب".