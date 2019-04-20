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الثعابين تجبر رئيس ليبيريا على مغادرة مكتبه وتضطره للعمل من المنزل

السبت، 20 أبريل 2019 07:25 م
الثعابين تجبر رئيس ليبيريا على مغادرة مكتبه وتضطره للعمل من المنزل الرئيس الليبيرى جورج وايا
كتب محمد جمال
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أجبرت الثعابين الرئيس الليبيرى جورج وايا، على مغادرة مكتبه لتضطره إلى العمل من المنزل، وذلك بعد العثور على ثعبانين أسودين فى المقر الرسمى للرئيس، بوزارة الخارجية، حسبما أكد سميث توبى، المسؤول الإعلامى للرئيس، فى تصريحات لشبكة "بى بى سى".

 

وتم نقل مكتب الرئيس إلى مقر وزارة الخارجية منذ أن دُمر المقر الرئاسى فى حريق عام 2006.

 

وطُلب المسؤول الإعلامى للرئيس من كل العاملين فى المبنى عدم القدوم للعمل حتى 22 إبريل، معللا ذلك بقوله: "للتأكد من أن الثعابين طُردت من المبنى".

 

وأضاف "يضم مقر وزارة الخارجية مكتب الرئيس، ولهذا أصدرت مذكرة داخلية تطلب من العاملين البقاء فى المنزل حتى تتم عملية تطهير للمبنى".

 

 

وتظهر الصفحة الرئيسية لموقع إخبارى ليبيرى مقطع فيديو لمجموعة من المتخصصين يحاولون التصدى للثعابين عقب ظهورها فى بهو المبنى.

 

وشوهدت الشرطة وقوات الأمن وهى تحرس مقر إقامة وايا فى العاصمة منروفيا. كما شوهد أسطول من السيارات، من بينها سيارات مرافقة لسيارة الرئيس، فى الانتظار أمام المبنى.

 

وقال توبى إن عملية تطهير المبنى من الثعابين بدأت الجمعة، ومضيفا:  "لم تُقتل الثعابين. يوجد ثقب ما تتسلل منه إلى المبنى".

 

وأضاف "هذا المبنى موجود منذ أعوام وبسبب نظام الصرف، يوجد احتمال كبير لوجود ثعابين داخل المبنى، مشيرا إلى أن الرئيس سيعود إلى مكتبه بعد اتمام عملية تبخيره، سواء عُثر على الثعابين أم لا.

 


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