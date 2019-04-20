التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر: انطلاق معرض ديارنا بالغردقة اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال ياسر بخيت مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر، أن الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وافقت على إقامة معرض ديارنا بالغردقة، على أن يتم إقامته اليوم السبت حتى الثانى من مايو.

وأضاف مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الاحمر فى تصريح خاص، أن معرض ديارنا يعد من كبرى المعارض الذى يتم عرضها للتسويق للأسر المنتجة حيث يقام المعرض بالممشى السياحى ويعرض خلاله المنتجات اليدوية المتميزة التى تشتهر بها محافظة البحر الأحمروخاصة القادمة من مدن الجنوب.