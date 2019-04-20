افتتاح المنتدى غير الحكومى للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان بشرم الشيخ

انطلقت، اليوم، السبت، فعاليات المنتدي غير الحكومي للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، فى سياق فعاليات الدورة 64 للجنة بمدينة شرم الشيخ، وذلك فى الفترة من 24 إبريل/نيسان الجارى، إلى 14 مايو/أيار المقبل.

وتتواصل أعمال المنتدي غير الحكومي علي مدار ثلاثة أيام حتي 22 إبريل/نيسان الجاري، وتتضمن المناقشات بشكل رئيس اشكاليات الهجرة واللجوء والنزوح والمرأة والأطفال والفئات الأكثر حاجة للرعاية، بالإضافة إلى تطبيق المعايير المتضمنة فى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والتى تتضمن وتثرى المعايير الدولية لحقوق الانسان.

وينعقد المنتدي بالشراكة بين اللجنة الأفريقية ومركز الأفريقى لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان والمجلس الوطنى لحقوق الإنسان بالمغرب والمنظمة العربية لحقوق الإنسان.

وافتتح أعمال المنتدى كل من السفير يوسف زادة ممثل وزير الخارجية المصرى، والدكتورة مايترا سوياتا مايجا رئيسة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والدكتور ماباسا فال، وهانا فورستر ممثلا عن المركز الأفريقى لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعلاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

وتضمنت كلمات الافتتاح التأكيد علي أهمية دور المجتمع المدني في اثراء وتقوية همل النظام الأفريقي لحقوق الإنسان، وعدد من القضايا الرئيسية المرتبطة بالحراك الجماهيري والتحول الديمقراطي، بنا في ذلك في الجزائر والسودان، ومعاناة الشعوب في ساحات الاضطراب ومن بينها ليبيا.

وتشارك المنظمة بفريق موسع يضم كل من الدكتور حافظ أبو سعدة، والدكتور عبد المنعم الحر، وأحمد حمزة، وهايدي علي الطيب، وإسلام أبو العينين. وينضم إلى فريق المنظمة في وقت لاحق كل من وسيدي عثمان ولد الشيخ، ونبيل أديب، وعصام شيحة.

كما تعقد المنظمة وشركاؤها عدد من الفعاليات الجانبية علي هامش اللجنة.