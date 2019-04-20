اعترافات عصابة السيارات بالجيزة: نساوم أصحابها على فدية حسب الماركة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 4 عاطلين يكونون تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات عقب القبض عليهم بالجيزة، أنهم اعتادوا سرقة السيارات ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل حصولهم على مبالغ مالية، حيث يستخدمون المفاتيح المصطنعة فى سرقة السيارات، ثم التواصل مع أصحابها ومساومتهم على دفع فدية مقابل إعادة السيارة.

وأضاف المتهمون أنهم يتواصلون مع صاحب السيارة من خلال العثور على أى أرقام خاصة به مدونة على الأوراق المعثور عليها بالسيارة، ثم يحددون موعد تسلم النقود، ويتوجه أحدهم أو اثنين منهم للحصول على المبلغ المالى، ثم يتركون السيارة بأحد المناطق، وإرشاد صاحبها عنها عقب ذلك.

وقال المتهمون إن اثنين منهم لديهما خبرة فى مجال سرقة السيارات، حيث إنهما سابق اتهامهما فى قضايا سرقة، ويتوليان الاستيلاء على السيارة باستخدام المفاتيح المصطنعة، وأضافوا أنهم يستهدفون السيارات الملاكى الفارهة وسيارات النقل، ويتم تحديد مبلغ الفدية حسب ماركة السيارة وقيمتها.

واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات ضباط مباحث مكافحة سرقة السيارات بالجيزة، قررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى ضباط قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بالجيزة، بلاغا من "جابر. ع" صاحب مؤسسة لتجارة الأوراق، أفاد فيه بسرقة مجهولين لسيارته النقل من أسفل العقار سكنه، وأنه تلقى اتصال هاتفى من رقم محدد يساومه على إعادة السيارة مقابل مبلغ 80 ألف جنيه على أن تتم المقابلة بمنطقة العمرانية، ويترك المبلغ المالى بمكان سيحدده له، وسيعثر على كيس به رخصة تسيير السيارة، وعقب ذلك يرشده عن مكان السيارة.

وبإعداد عدة أكمنة سرية، حضر شخصان واستوليا على الكيس الذى يحتوى على المبلغ المالى، وفرا هاربين، وتمكن رجال المباحث من مطاردتهما وضبطهما، وتبين أنهما كلا من "محمد. ح" سابق اتهامه فى 8 قضايا، وبحوزته 7 قطع حشيش، و"كتر" ومبلغ 670 جنيها، و"أيمن. ى" سابق اتهامة فى قضية (سرقة) وبحوزته سلاح أبيض "مطواة".

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع كلا من "سامح.ا" مسجل شقى خطر فئه ج سرقات عامة سابق اتهامه فى 29 قضية، و"سيد. أ" المحكوم عليه فى 6 قضايا، وأنهم يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابياً تخصص نشاطة الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبلغ مالى، وأضافا أنهما فى طريقهما لمقابلة المتهمين لاقتسام متحصلات السرقة.

وبانتقال رجال المباحث بصحبة المتهمين المضبوطين إلى أعلى دائرى المنيب دائرة قسم العمرانية، تم إعداد أكمنة سرية وأمكن ضبط المتهمين الثالث والرابع حال استقلالهما السيارة المبلغ بسرقتها عقب تغيير معالمها ووضع لوحات معدنية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.