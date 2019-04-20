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احذر.. 4 مخالفات تعرضك للمساءلة القانونية خلال عملية الاستفتاء

السبت، 20 أبريل 2019 12:00 ص
احذر.. 4 مخالفات تعرضك للمساءلة القانونية خلال عملية الاستفتاء الاستفتاء - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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تسهيلا على المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، نشرت الهيئة الوطنية للانتخابات عددا من الإجراءات للتسهيل عليهم خلال أيام الاستفتاء.

وينشر "اليوم السابع" 3 مخالفات قد تعرضك للمساءلة القانونية خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية، كمل يلى:

1- تصوير بطاقة الاقتراع باستخدام الهاتف المحمول لتقديمه دليلاً على التصويت على نحو معين، فإذا قام أى شخص بهذه المخالفة يتم تحرير محضر لمن يتم ضبطه.

2- الخروج بورقة الاقتراع خارج اللجنة، يحرر محضر بهذه الواقعة لمن يتم ضبطه.

3- فى حالة رفض الناخب غمس إصبعه فى الحبر الفسفورى لا يتسلم بطاقة الرقم القومى، ويقوم رئيس اللجنة بإثبات الواقعة بمحضر الإجراءات لإرسالها للنيابة العامة.

4- استخدام العنف وافتعال الشغب مع القوات القائمة على تأمين العملية الانتخابية.


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