احذر.. 4 مخالفات تعرضك للمساءلة القانونية خلال عملية الاستفتاء

كتب أحمد حسنى

تسهيلا على المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، نشرت الهيئة الوطنية للانتخابات عددا من الإجراءات للتسهيل عليهم خلال أيام الاستفتاء.

وينشر "اليوم السابع" 3 مخالفات قد تعرضك للمساءلة القانونية خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية، كمل يلى:

1- تصوير بطاقة الاقتراع باستخدام الهاتف المحمول لتقديمه دليلاً على التصويت على نحو معين، فإذا قام أى شخص بهذه المخالفة يتم تحرير محضر لمن يتم ضبطه.

2- الخروج بورقة الاقتراع خارج اللجنة، يحرر محضر بهذه الواقعة لمن يتم ضبطه.

3- فى حالة رفض الناخب غمس إصبعه فى الحبر الفسفورى لا يتسلم بطاقة الرقم القومى، ويقوم رئيس اللجنة بإثبات الواقعة بمحضر الإجراءات لإرسالها للنيابة العامة.

4- استخدام العنف وافتعال الشغب مع القوات القائمة على تأمين العملية الانتخابية.