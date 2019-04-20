إقبال الاستفتاء بمقر السفارة المصرية بمسقط لليوم الثانى على التوالى

كتب - محمد سعد

لليوم الثانى على التوالى توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية بسلطنة عمان على مقر السفارة للتصويت على الاستفتاء وسط جو عائلى مليء بحب الوطن حاملين أعلام مصر مصطحبين أطفالهم.





وتستمر البعثات المصرية فى استقبال المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء، خلال اليوم 20 وغد 21 أبريل 2019، في (140) مقرا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، وذلك من الساعة 9.00 صباحًا حتى الساعة 9.00 مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد، كما نصت الضوابط التي أقرتها الهيئة على أنه يحق لكل مواطن مصري متواجد في الخارج التصويت في الاستفتاء، على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن السارى، أو أصل بطاقة الرقم القومى، سواء أكانت سارية أم لا.

















