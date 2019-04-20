video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 20 أبريل 2019 07:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أكبر معمرة بمطروح 125 سنة تدلى بصوتها فى مدينة السلوم: من أجل مستقبل أحفادى

السبت، 20 أبريل 2019 06:14 م
أكبر معمرة بمطروح 125 سنة تدلى بصوتها فى مدينة السلوم: من أجل مستقبل أحفادى أكبر معمرة بمطروح
مطروح - حسن مشالى
إضافة تعليق

أدلت الحاجة مكاسب قوية جالى خميس، 125 سنة، وهى أكبر معمرة فى محافظة مطروح، بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بلجنة مدرسة السادات، فى مدينة السلوم على الحدود الغربية لمصر.

واستقبلها القاضي رئيس رئيس اللجنة، وأجلسها على مقعده ووقف بجوارها، وأشرف على إنهاء إجراءات تسجيلها في الكشوف ومساعدتها حتى أدلت بصوتها وانصرافها.

وأدلت المعمرة بصوتها برفقة راتب طاهر حوسين عضو فرع المجلس القومي للمرأة بمطروح، في إطار جهود فرع المجلس، في مساعدة المرأة للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية والسياسية، وتدعيم مشاركتها الفاعلة في المجتمع، بالتزامن مع جهود أمانة المرأة وأمانة حزب مستقبل وطن بالسلوم، بمساعدة السيدات وتسهيل وصولهن للجان.

وأكدت المعمرة، أنها حضرت للمشاركة فى الاستفتاء، من أجل مصلحة الأبناء والأحفاد، والحفاظ على الوطن، ودعت الجميع وخاصة الشباب، بضرورة المشاركة.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

أكبر-معمرة-في-مطروح--125-سنة--تدلي-بصوتها-فى-مدينة-السلوم-(1)
 

 

أكبر-معمرة-في-مطروح--125-سنة--تدلي-بصوتها-فى-مدينة-السلوم-(2)
 

 

أكبر-معمرة-في-مطروح--125-سنة--تدلي-بصوتها-فى-مدينة-السلوم-(3)
 

 

أكبر-معمرة-في-مطروح--125-سنة--تدلي-بصوتها-فى-مدينة-السلوم-(4)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. طوابير لجان الوافدين ترفع علامة"النصر" فى الاستفتاء على تعديل الدستور.. لجان العاصمة الإدارية "كامل العدد".. والعاملون بالبترول يصطفون بلجان مطروح.. ولجنة للعاملين بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية

الاستفتاء

استفتاء الدستور

استفتاء التعديلات الدستورية

تعديل الدستور 2019

استفتاء 2019 تصويت الدستور

لجان الاستفتاء

مشاركة الاستفتاء

اعرف لجنتك

الوطنية للانتخابات




لا تفوتك
فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة