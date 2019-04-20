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أسرة الشهيد ماجد صبرى رئيس مباحث الشيخ زويد تشارك فى الاستفتاء بعلم مصر

السبت، 20 أبريل 2019 06:00 م
أسرة الشهيد ماجد صبرى رئيس مباحث الشيخ زويد تشارك فى الاستفتاء بعلم مصر اسرة الشهيد ماجد صبرى
كتبت هند عادل
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شارك أحمد صبري ابن عم الشهيد ماجد صبرى رئيس مباحث الشيخ زويد بخدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع" صور لأسرة الشهيد، أثناء مشاركتهم فى التصويت على التعديلات الدستورية.

وكان ماجد صبرى، استشهد منذ أيام قليلة أثر عملية إرهابية استهدفت المواطنين بسوق الشيخ زويد بشمال سيناء.

وأكد القارئ أن والد وأم الشهيد حرصوا على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل لجنة مدرسة الشهيد رضا الشحات بمحافظة الشرقية، مؤكدين أن المشاركة واجب وطنى ، وارتدت أم الشهيد علم مصر فوق أكتافها خلال مشاركتها فى التصويت.

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أم الشهيد داخل لجنه الاستفتاء 
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والد وأم الشهيد بعد الادلاء بصوتهم فى الاستفتاء 
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أم الشهيد ارتدت علم مصر 
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اشره الشهيد تشارك فى الاستفتاء 

 

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

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