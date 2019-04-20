آلاف الصوفيين يحتفلون بالليلة الختامية لمولد سيدى عبد الرحيم القنائى

قنا - وائل محمد

احتفلت محافظة قنا، وأبناء الطرق الصوفية بقنا بالليلية الختامية لذكرى مولد سيدى عبد الرحيم القنائى، وسط حشد من أبناء القرى والمراكز والمحافظات المجاورة، وترديد أناشيد دينية وتواشيح، ومدائح احتفالا بمولد عبد الرحيم القنائى، وذلك بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، واللواء محمود حسن مدير مباحث قنا، والقيادات التنفيذية.



ورفعت أجهزة الأمن حالة الاستنفار لتأمين الاحتفالات التى تنظمها الطرق الصوفية، وقامت قوات الأمن بعمل تحويلات مرورية وتم تغيير حركة سير السيارات بسبب التدافع الشديد فى محيط المسجد وانتشار بائعى الحلوى والألعاب.

وتعتبر ليلة النصف من شعبان هى الليلة الختامية من كل عام، حيث يتوافد فيها العديد من المحبين والمريدين لضريح القنائى، للمشاركة فى حلقات الذكر وسماع وتلاوة القرآن الكريم.





















