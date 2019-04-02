video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2019 11:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

3 شركات بترول مشتركة تخطط لزيادة انتاجها من الزيت والغاز خلال 2019

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 10:21 ص
3 شركات بترول مشتركة تخطط لزيادة انتاجها من الزيت والغاز خلال 2019 حقل بترول "ارشيفية"
كتبت - مروة الغول
إضافة تعليق

تخطط 3 شركات تابعة لقطاع البترول، لزيادة انتاجها اليومى من الزيت والغاز الطبيعى فى 2019، من خلال تنفيذ عددا من البرامج، التى تؤدى إلى الحفاظ على معدلات الانتاج عند مستواها الحالى، والعمل على زيادة الكميات التى يتم إنتاجها يوميا من الحقول.

 

وقال مصدر مسئول بقطاع البترول لـ "اليوم السابع"، إن هذه الشركات هى "بترول بلاعيم بتروبل، وعجيبة للبترول وقارون للبترول، حيث يتم تنفيذ هذه البرامج فى حقولها، بمناطق مصر البريه والبحرية.

 

وأوضح المصدر، أن هذه الشركات ستنفذ عددا من البرامج، منها حفر عدد من الأبار الاستكشافية والتنموية، والقيام بعملية صيانة للأبار للمحافظة على التناقص الطبيعى فى كميات الانتاج، واستخدام أحدث التقنيات فى عملية الانتاج من الحقول.

يذكر أن انتاج شركة بتروبل بلغ خلال العام المالى الماضى حوالى747 ألف برميل زيت مكافىء  يوميا ، بينما بلغ انتاج شركة قارون للبترول حوالى 34.7 ألف برميل زيت يوميا، فيما بلغ انتاج شركة عجيبة للبترول حوالى 45 ألف برميل زيت خام يوميا.


إضافة تعليق

قطاع البترول

الانتاج اليومى

حقول البترول

الانتاج

الزيت

الغاز ’ الحقول البرية

الحقول البحرية

بترول بلاعيم




لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة