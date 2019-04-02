3 شركات بترول مشتركة تخطط لزيادة انتاجها من الزيت والغاز خلال 2019

كتبت - مروة الغول

تخطط 3 شركات تابعة لقطاع البترول، لزيادة انتاجها اليومى من الزيت والغاز الطبيعى فى 2019، من خلال تنفيذ عددا من البرامج، التى تؤدى إلى الحفاظ على معدلات الانتاج عند مستواها الحالى، والعمل على زيادة الكميات التى يتم إنتاجها يوميا من الحقول.

وقال مصدر مسئول بقطاع البترول لـ "اليوم السابع"، إن هذه الشركات هى "بترول بلاعيم بتروبل، وعجيبة للبترول وقارون للبترول، حيث يتم تنفيذ هذه البرامج فى حقولها، بمناطق مصر البريه والبحرية.

وأوضح المصدر، أن هذه الشركات ستنفذ عددا من البرامج، منها حفر عدد من الأبار الاستكشافية والتنموية، والقيام بعملية صيانة للأبار للمحافظة على التناقص الطبيعى فى كميات الانتاج، واستخدام أحدث التقنيات فى عملية الانتاج من الحقول.

يذكر أن انتاج شركة بتروبل بلغ خلال العام المالى الماضى حوالى747 ألف برميل زيت مكافىء يوميا ، بينما بلغ انتاج شركة قارون للبترول حوالى 34.7 ألف برميل زيت يوميا، فيما بلغ انتاج شركة عجيبة للبترول حوالى 45 ألف برميل زيت خام يوميا.