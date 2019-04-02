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وزيرة الداخلية اللبنانية: الحكومة ستنفذ إصلاحات تنعش الاقتصاد

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 12:10 م
وزيرة الداخلية اللبنانية: الحكومة ستنفذ إصلاحات تنعش الاقتصاد وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن
أ ش أ
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أكدت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، أن الحكومة مصممة على تنفيذ حزمة من الإصلاحات التى تستهدف إنعاش الاقتصاد اللبنانى وتحصينه وتوفير مقومات الاستقرار والمرونة الدائمة له، فيما اعتبر نائب رئيس مجلس النواب إيلى الفرزلى أن الاستثمار فى الأمن يمثل أعلى درجات الاستثمار الإيجابى فى الاقتصاد اللبنانى.
وقالت وزيرة الداخلية، فى كلمة لها خلال افتتاح المؤتمر الإقليمى لمرونة المناطق الحضرية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن لبنان يدرك تماما حاجته إلى تعزيز مرونة بلداته ومدنه وتحسين قدراتها على مواجهة الصدمات، مشيرة إلى أن لبنان التزم منذ العام 2008 بالأجندة الدولية للحد من مخاطر الكوارث.
وأشارت إلى أن التوسع الفوضوى باتجاه المدن الساحلية اللبنانية ترافق مع ضعف فى التخطيط المدنى، على نحو ترتب عليه أن أصبحت هذه المدن تعانى قصورا حادا فى البنى التحتية والخدمات الحضرية، لافتة إلى أن الوضع تفاقم بتدفق العدد الكبير من النازحين السوريين منذ العام 2012 مما أدى إلى زيادة الضغط على بنية لبنان الاجتماعية والتنموية والاقتصادية والبيئية.


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