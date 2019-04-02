نيابة المحلة تستدعى ضحايا جدد فى قضية الطبيب المزيف لسماع أقوالهم

استمع مصطفى مدحت مدير نيابة مركز المحلة، بإشراف خالد عابدين رئيس النيابة، لأقوال الدكتور ناجى مصطفى اخصائى جراحة الأورام، المدير الفنى لمستشفى تخصصى، لمعرفة أسباب وملابسات دخول الطبيب المزيف "مصطفى الرفاعى فتوح" 40 سنة إلى المستشفى، وإجراء عمليات جراحية للمرضى بها.

وقال الدكتور ناجى مصطفى فى أقواله، إن المتهم كان يجرى عمليات جراحية برفقته.

وتوصلت تحريات مباحث الأموال العامة، برئاسة المقدم وليد فايد، إلى 6 من ضحايا المتهم قام الطبيب المزيف بإجراء عمليات جراحية لهم، وهم "عمر.ا.د" من قرية بطينة مركز المحلة، و"محمد.ح.ت" ابن عم المتهم، "محروس.ا" من قرية العامرية"، "عنايات.خ.ا" مقيمة قرية نمرة البصل، "سارة.ا.ا" قام بإجراء عملية ازالة كيس دهنى لها، "عزة.م.ع" من قرية محلة أبو على، وأجرى لها عملية بتر إصبع القدم اليمنى فى شهر يوليو العام الماضى.

وقررت النيابة العامة، استدعاء الضحايا لسماع أقوالهم حول العمليات التى اجريت لهم على يد الطبيب المزيف، كما طلبت النيابة من رئيس مباحث الأموال العامة سرعة التحريات عن باقى الحالات الواردة بالتقرير، الذى نشرته "اليوم السابع"، والتوصل إليهم ومعرفة عناوينهم لسماع اقوالهم.

ويكثف ضباط مباحث الأموال العامة، برئاسة المقدم وليد فايد رئيس مباحث الأموال العامة التواصل مع مصلحة الأحوال المدنية، لتحديد أسماء المرضى الذى تم إجراء عمليات لهم، على أن يمثل أمام النيابة العامة، غدا الأربعاء كل من "سارة.ا.ا"، "عزة.م.ع" لسماع أقوالهم فى العمليات التى أجراها المتهم لهن.

وكانت النيابة العامة، قد قررت عرض إحدى ضحايا المتهم، وتدعى "فاطمة" على الطب الشرعى لتحديد نوع العملية التى أجريت لها، بعد أن اتهمت الطبيب المزيف بإجراء عملية استئصال الغدة لها داخل مستشفى تخصصى، بعدما أجرت النيابة مناظرة بين الضحية والمتهم، وحاول المتهم التنكر منها إلا أن الضحية أكدت معرفتها به، وأنه هو من قام بإجراء العملية لها، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهم، والاستماع لأقوال الضحايا.