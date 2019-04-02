مياه القناة تنهى صيانة محطات جنيفه والشلوفه وأبوعارف بقطاع السويس

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أعلن المهندس عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه القناة، أنة تم الإنتهاء من أعمال الصيانة الدورية بعدة محطات بقطاع السويس، حيث تضمنت أعمال تطهير، المآخذ وببارة المياه العكرة الخاصة بمحطة جنيفة، القديمه، والإنتهاء من أعمال تطهير المروق رقم (2) بمحطة مياه أبوعارف الجديدة ، كما تم التعقيم و دخولها الخدمة وإطلاق التيارالكهربائى وجارى أعمال التجهيز لبدء التشغيل التجريبي.

وأشار عادل عبد المنعم المتحدث الرسمى لمياه القناه، أن بمحطة جنيفه القديمه وجنيفه الجديدة قاموا بأعمال إصلاح وصيانة لمحرك الطلمبة المرشحة رقم (1) بعنبرالضغط العالى بمحطة مياه الشلوفه، وتغييرالبلى الخاص بالمحرك وصيانة كهربيه للوحه الخاصة به، وتم التشغيل بواسطة فنى صيانه جنيفه القديمه وكهربائى محطة جنيفه الجديدة، وإصلاح العطل والتشغيل بالجهود الذاتية، تحت إشراف المهندس محمود أبو زهره رئيس القطاع، والمهندس عمروالبلتاجى مدير المحطات.