منظمة: التجارة العالمية انكمشت فى الربع الرابع من 2018

رويترز

قالت منظمة التجارة العالمية اليوم الثلاثاء إن التجارة العالمية انكمشت بنسبة 0.3 % فى الربع الرابع من 2018 ومن المرجح أن تنمو بنسبة 2.6% هذا العام، وهو أبطأ من نمو 2018 البالغ 0.3 % ودون توقعات سابقة بلغت 3.7%.

وقالت المنظمة فى توقعاتها السنوية إن التجارة تأثرت سلبا بسبب رسوم جمركية جديدة وإجراءات انتقامية وضعف النمو العالمى والتقلبات فى أسواق المال والتشديد النقدى فى الدول المتقدمة، وكانت المنظمة توقعت فى سبتمبر أيلول نموا بنسبة 3.9% للعام 2018 انخفاضا من 4.6% فى 2017.

وقال المدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو خلال مؤتمر صحفى إن تراجع التوقعات ليس مفاجأة نظرا للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقال كبير الاقتصاديين بالمنظمة روبرت كوبمان إن الأسوأ قد يكون قادما، وقد يكون التأثير أكبر إذا مضى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قدما فى خطة لفرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات السيارات فى وقت لاحق هذا العام.

وقال "التجارة الأمريكية الصينية تشكل حوالى 3% من التجارة العالمية، تجارة السيارات عالميا تشكل حوالى ثمانية بالمئة من التجارة العالمية، لذا يمكنك تصور أن تأثير الرسوم الجمركية على السيارات سيكون أكبر من تأثير النزاع التجارى الأمريكى الصيني.

"أعتقد أنه من الواضح تماما أن أى رسوم جمركية على السيارات سيكون له على الأرجح تأثيرات أشد سلبا على الاقتصاد العالمى مما نراه من النزاع الأمريكى الصيني".

وليس للمنظمة توقعات محددة بشأن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن كوبمان قال إنه فى أسوأ الحالات سيساعد فى دفع نمو التجارة العالمية للتراجع نحو أدنى نقطة فى نطاق توقعات المنظمة الذى يدور بين 1.3% و4%.

وقالت المنظمة إنه بالرغم من أن حجم التجارة العالمية لم يزد إلا بمعدل بطيء فى 2018، فإن قيمتها بالدولار ارتفعت 10% إلى 19.48 تريليون دولار، مما يرجع فى جزء منه إلى ارتفاع أسعار النفط 20 %.

ونمت قيمة تجارة الخدمات التجارية بنسبة 8% إلى 5.80 تريليون دولار فى 2018 مدفوعة بنمو واردات قوى فى آسيا.

ومن المتوقع أن تنمو أحجام تجارة السلع بشكل أقوى فى الاقتصادات النامية هذا العام، لتحقق 3.4% نموا فى الصادرات مقارنة مع 2.1% فى الاقتصادات المتقدمة.