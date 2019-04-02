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منح دراسية مجانية للدراسات العليا المهنية لمصابى الجيش والشرطة بـ"تجارة طنطا"

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 12:20 م
منح دراسية مجانية للدراسات العليا المهنية لمصابى الجيش والشرطة بـ"تجارة طنطا" مجلس جامعة طنطا
الغربية – مصطفى عادل
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وافق مجلس جامعة طنطا بجلسته الأخيرة على منح عدد من المنح الدراسية لمصابى العمليات العسكرية من أبطال الجيش والشرطة، وذلك للدراسة ببرامج الدراسات العليا المهنية الماجستير والدكتوراه بكلية التجارة بالجامعة.

 

وأكد رئيس جامعة طنطا، أن ذلك يأتى إيماناً من جامعة طنطا بالدور البطولى الذى يقوم به أبطال القوات المسلحة والشرطة، وسعيا من جامعة طنطا لرد الجميل لهؤلاء الأبطال الذين بذلوا الغالى والنفيس فى سبيل الوطن، وتقديراً للبطولات التى قدموها وتضحياتهم فى خدمة القوات المسلحة والشرطة لحماية أمن مصر القومى.

 

وأوضح الدكتور عادل الميهى، عميد كلية التجارة، أن الكلية تقدم هذه المنح لأبطال وبواسل الجيش والشرطة اعترافاً منها بدورهم فى حماية مقدرات الوطن، فضلاً عن الدور المهم للقوات المسلحة والشرطة فى دعم مقومات التنمية الحضارية والاقتصادية والاجتماعية.


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