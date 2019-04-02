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معلم سعودى يشرح للتلاميذ كيفية الغسل والتكفين داخل مغسلة موتى بالطائف.. صور

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 04:18 م
معلم سعودى يشرح للتلاميذ كيفية الغسل والتكفين داخل مغسلة موتى بالطائف.. صور المعلم يشرح للتلاميذ داخل المغسلة
كتب محمد تهامى زكى
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أقدم المُعلم السعودى محمد الحارثى، على إعطاء درسا شرح فيه كيفية غسل الميت وتكفينه، داخل مغسلة للموتى فى محافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

المعلم مع التلاميذ داخل المدرسة
المعلم مع التلاميذ داخل المغسلة

 

ووفقا للصور التى تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشكل كبير، يظهر المعلم الذى نقل الدرس النظرى إلى أرض الواقع للتطبيق العملى للطلاب واستيعاب الدرس بشكل كامل.

المعلم يشرح للتلاميذ
المعلم يشرح للتلاميذ

 

وبمجرد نشر الصور عبر مواقع التواصل، تباينت ردود الأفعال، حيث أشاد البعض بالمدرس وما قام به، حيث قال أحد المدونين: "مبادرة جميلة تذكير لهم وبالآخرة"، وقال آخر: "أحسن المعلم فى الشرح والآداء، هذا ديننا العظيم، لابد أن يدرس ويعلم بتطبيق عملى وفعلى كى يرسخ بالذهن، من قال صغار لابد أن تقوى قلوبهم على الدين الحق".

المعلم يشرح للتلاميذ كيفية الغسل والتكفين
المعلم يشرح للتلاميذ كيفية الغسل والتكفين

وقال مدون آخر: "مدرس يستحق الإشادة فيه، هو خير مثال للمدرس المخلص لتوصيل العلم للطالب، الله يجازيه خير، وكلنا فانون ما يبقى إلا وجهه سبحانه وتعالى"، فيما قال الدكتور عيسى الشماخ: "هذا الأسلوب فى التعليم يجب أن يحتذى فى جميع الدروس التى يمكن تطبيقها على الواقع، كفى التعليم النظرى، لما يمكن تطبيقه عمليا لتسهيل استيعاب الدروس، كما يجب عدم عزل التربية عن التعليم، فلا علم بدون تربية ولا تربية بدون علم".

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المعلم يشرح للتلاميذ

 

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المعلم مع التلاميذ فى المغسلة

 

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آراء المدونين

 


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