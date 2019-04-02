مصرع 3 أشخاص وإصابة رابع فى حادث تصادم بصحراوى أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب رابع، صباح اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان، بين سيارة نقل وأخرى شاحنة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغاً بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى الغربى أمام قرية فارس، ووجود متوفيين ومصابين، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل الحالات.

وتبين مصرع "محمد حمدى عبد المنعم"، 26 سنة، ومقيم نجع الديب مركز ناصر محافظة بنى سويف، و"هشام حجاجى حسين"، 24 سنة، مقيم مركز ناصر محافظة بنى سويف، و"جمعة محمود جمعة"، 43 سنة، ومقيم الصالحية مركز طوخ محافظة القليوبية".

تم نقل الجثث الثلاثة إلى مشرحة أسوان، بينما أصيب فى الحادث "حماده ناصر سعدى" ومقيم مركز ناصر بنى سويف، وتم نقله إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج.