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محافظ الدقهلية: إنذار لمستشفى خاص وإخلائه من المرضى لإزالة ثلاث أدوار مخالفة

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 12:18 م
محافظ الدقهلية: إنذار لمستشفى خاص وإخلائه من المرضى لإزالة ثلاث أدوار مخالفة اجتماع محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، تسليم أحد المواطنين من أبناء مركز ومدينة المطرية قطعة أرض مساحتها 100 متر بعد عرض مشكلته مع مجلس المدينة الذى يطالب المواطن بسداد مستحقات الدولة البالغة 49 ألف جنيه

وطلب محافظ الدقهلية من رئيس مركز ومدينة المطرية تسليم الأرض تنفيذا للحكم القضائى الصادر للمواطن ومطالبته رسميا بالسداد.

كما قرر شاروبيم، تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالمحافظة والإدارة العامة للتخطيط بالمحافظة لمعاينة قطعة أرض بقرية ميت رومى التابعة لمركز ومدينة دكرنس متنازع على حدودها بين 2 من المواطنين وإعداد تقرير نهائى يعرض على المحافظ

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعى للمواطنين الذى عقد صباح اليوم بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعددا من رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارة ومديرى المديريات.

وقال محافظ الدقهلية للمواطن، أننا نعمل على إعطاء كل مواطن حقه وفقا للقانون ولا نسمح بأن يقوم أى مسئول بالتهاون فى حق أى مواطن.

وطلب محافظ الدقهلية من رئيس مركز ومدينة المنزلة إنذار إحدى المستشفيات الخاصة لإخلاء المرضى المقيمين بالمستشفى، وتنفيذ القرار الصادر بإزالة ثلاثة أدوار بها تم بنائهم بدون ترخيص، على أن تتم الازالة على نفقة أصحاب المستشفى

وأكد رئيس مركز ومدينة المنزلة أن قرار الإزالة صدر بالفعل، خاصة أن هناك ميول فى مبنى المستشفى

جاء ذلك استجابة لشكوى أحد المواطنين من جيران المستشفى، والتى عرضت فى لقاء المواطنين اليوم.

كما رفض شاروبيم طلب أحد المواطنين من مدينة طلخا بالموافقة على تحويل جراج يملكه أسفل عقار إلى نشاط آخر، وقال أننى وأى مسئول لا يمكن أن نقبل مخالفة القانون .

وأضاف شاروبيم نحن نعانى من أزمة مرورية كبيرة فى طلخا والمنصورة وتعانى الشوارع من الانتظار الخاطئ فكيف نوافق على طلبك .

وعرض المحافظ عدة حلول على المواطن ومنها إعادة ثمن شراء الجراح او استخدامه بحالته الحالية دون تغيير النشاط الذى لا يسمح به القانون.

 

 


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