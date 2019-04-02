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محافظ الجيزة: 33 مليون جنيه لتطوير طريق طراد النيل بالوراق

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 01:06 م
محافظ الجيزة: 33 مليون جنيه لتطوير طريق طراد النيل بالوراق أثناء جولة محافظ الجيزة التفقدية
كتب سيد الخلفاوى
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بدأت محافظة الجيزة أعمال تطوير طريق طراد النيل بطول 6 كم وعرض 22 متر بنطاق حى الوراق، وأعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بدء أعمال رصف الطريق من مبنى وزارة الموارد المائية والرى وحتى منطقة شركة النصر للمسبوكات وتستمر مده التنفيذ لـ10 أشهر وبأشراف كامل من مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.
 
وأشار المحافظ أن التكلفة الإجمالية لأعمال تطوير ورصف طريق طراد النيل تبلغ 33 مليون جنية حيث يعد طريق حيوى ورئيسي ويشهد كثافات مرورية عالية طوال اليوم وله أهميتة البالغة على أهالى الوراق وأوسيم وشمال الجيزة.
 
تصريحات المحافظ جاءت خلال جوله قام بها، منذ قليل، لمتابعة أعمال رصف الطريق حيث وجه راشد مدير مديرية الطرق بالتنسيق مع شركات الكهرباء والاتصالات ومياه الشرب والصرف الصحى لتحويل أى مسارات للكابلات أو المواسير لعدم إعاقة أعمال الرصف والتوسعة الجارى تنفيذها للطريق.
 
كما وجه المحافظ رئيس حى الوراق بإزالة أى إشغالات متعدية على خطوط التنظيم بجانبى الطريق وعدم السماح بها مجدداً ليظهر نتاج أعمال الرصف والتوسعة للطريق على الوجه الأمثل.
 
الجوله التى قام بها المحافظ ورافقة اللواء علاء بدران، السكرتير العام المساعد وجه خلالها حى الوراق بالتنسيق مع مدينة الجيزة للتأكد من تركيب أعمد أنارة حديثة ( ليد ) بالطريق ومتابعة يومية للأعمال التى تنفذها الشركة للتأكد من تطبيقها أعلى معايير الجودة فى التنفيذ.
 
وأشارت المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ وحفاظا على حياة المارة سيتم تدعيم جانبى الطريق بأرصفة خرسانية لضمان عدم انزلاق السيارات خاصه وان هناك ارتفاع للطريق عن مسطح الأرض كما سيتم تدعيم الجزيرة الوسطى بصبات خرسانية .
 
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة والمهندس ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة واللواء طارق عبد العظيم رئيس حى الوراق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل . 
 
أثناء جولة محافظ الجيزة التفقدية (2)
أثناء جولة محافظ الجيزة التفقدية (2)

أثناء جولة محافظ الجيزة التفقدية (3)
أثناء جولة محافظ الجيزة التفقدية (3)

أثناء جولة محافظ الجيزة التفقدية (4)
أثناء جولة محافظ الجيزة التفقدية (4)

أثناء جولة محافظ الجيزة التفقدية (5)
أثناء جولة محافظ الجيزة التفقدية (5)

أثناء جولة محافظ الجيزة التفقدية (6)
أثناء جولة محافظ الجيزة التفقدية (6)

أثناء جولة محافظ الجيزة التفقدية (1)
أثناء جولة محافظ الجيزة التفقدية (1)
 
 

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