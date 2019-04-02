video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2019 05:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فايننشال تايمز: سعوديات يطلقن "ثورة" تجارية بعد إصلاحات ولى العهد

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 04:13 م
فايننشال تايمز: سعوديات يطلقن "ثورة" تجارية بعد إصلاحات ولى العهد الأمير محمد بن سلمان
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الضوء على "الثورة" التى تقودها النساء فى المملكة العربية السعودية ، بعد استفادتهن من سلسلة الإصلاح التى تبناها ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، وقالت إن الإصلاحات الحكومية فتحت الباب أمام رائدات الأعمال السيدات لاقتحام قطاع تجارة المطاعم وصناعة المواد الغذائية ليضعن أنفسهن بذلك في طليعة مكان العمل، بمباركة حكام المملكة.
 
وأوضحت الصحيفة ، أن ولى العهد، جعل إدخال المزيد من النساء في القوى العاملة ، أولوية حيث يسعى إلى خلق وظائف في القطاع الخاص كجزء من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الشاملة. 
 
وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أن ما يقرب من 200 ألف امرأة يتخرجون من الجامعة كل عام ، وفقًا لإحصائيات وزارة التعليم. لكن الموظفات يشكلن أقل من 20 في المائة من مجموع العمالة ، وحوالي ثلث النساء اللائي يرغبن في العمل عاطلات عن العمل.
 
وحددت الحكومة صناعة الأغذية كقطاع يمكن تغييره بعد أن كشفت دراسة حديثة أجرتها مجموعة أعمال محلية أن 87 في المائة من موظفي المطاعم والمقاهي أجانب، وفي فبراير ، أعلنت حكومة المملكة عن خطط لمضاعفة عدد السعوديين في القطاع بإضافة 50 ألف مواطن بحلول عام 2023 - ولن تكون قادرة على القيام بذلك بدون نساء.
 
بدأت بعض رائدات الأعمال في الرياض وجدة في فتح آفاق جديدة بأكثر من طريقة ، حيث أصبحت جزءًا من ظاهرة مألوفة في شوارع المدن الأمريكية: شاحنات الغذاء، ولم يكن من الممكن التفكير في المطابخ المتنقلة التي تديرها النساء قبل بضع سنوات في بلد لم يرفع حظره عن قيادة السيارة إلا الصيف الماضي. لكن الشباب السعوديون تابعوا هذا الاتجاه بسرعة ، متابعين الشاحنات على وسائل التواصل الاجتماعي لتتبع مواقعهم ومعرفة ما هو موجود في قوائمهم.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ولى العهد السعودى يرأس اجتماع مجلس الشئون السياسية والأمنية

المرأة السعودية تواصل انتصاراتها بدعم ولى العهد محمد بن سلمان.. بعد تعيين ريما بنت بندر سفير المملكة بواشنطن المرأة تدخل مجال الطيران.. ياسمين الميمنى أول سعودية تشغل وظيفة مساعد طيار

السعودية

اخبار العالم

ولى العهد

محمد بن سلمان

المرأة السعودية




لا تفوتك
دار الإفتاء تجيب عن حكم الاحتفال بموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين

دار الإفتاء تجيب عن حكم الاحتفال بموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

اتحاد الكرة : الأهلى يواجه المقاصة 10 أبريل فى الدورى

اتحاد الكرة : الأهلى يواجه المقاصة 10 أبريل فى الدورى

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة