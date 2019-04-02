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غلق باب التقدم لاختيار رئيس جامعة الجلالة ونوابه.. الخميس المقبل

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 01:00 ص
غلق باب التقدم لاختيار رئيس جامعة الجلالة ونوابه.. الخميس المقبل خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
وائل ربيعى
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أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه سيتم غلق باب التقدم للمناصب القيادية بجامعة الجلالة يوم الخميس المقبل، وأنها فتحت باب الترشح لاختيار علماء بارزين علميا وإداريا لشغل مناصب رئيس جامعة وبنواب رئيس جامعة وأمين جامعة الجلالة بالعين السخنة وفقا لأحدث المعايير الدولية، على أن يكون المتقدم من العاملين بالجامعات داخل أور خارج الوطن.

وأشارت الوزارة، إلى أن الجامعة ستتمتع بطبيعة خاصة تتيح لها تقديم حزمة من مزايا متكاملة تسمح لها بجذب أفضل العناصر الأكاديمية طبقا للمعايير الدولية، قائلة: "من يجد فى نفسه القدرة على قيادة هذه المؤسسة التعليمية والبحثية أن يتقدم على البوابة الإلكترونية للجامعة على شبكة الإنترنت، مؤكدة أن التقدم والتعبير عن الاهتمام وتوجيه كافة الترشيحات فى سرية تامة على الموقع الموضح ولا توجد وسيلة أخرى للتقدم وحتى يوم الخميس المقبل 4 أبريل 2019.


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التعليم العالى

المناصب القيادية بجامعة الجلالة




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