غرفة الحبوب: ضخ 30 ألف طن مكرونة على بطاقات التموين فى أبريل

كتب – إسلام سعيد

أعلن طارق حسانين رئيس شعبة الحبوب فى اتحاد الصناعات، أنه سيتم زيادة الكميات المقرر توريدها من المكرونة لهيئة السلع التموينية لتصل إلى 30 ألف بدءا من شهر أبريل، بعد أن تم توريد 20 ألف طن.

وعلى جانب آخر قال فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن استهلاك الأزر خلال شهر رمضان يسجل قرابة 40 ألف طن، وخلال الفترة الأخيرة تم استيراد 60 ألف طن استعدادا لشهر رمضان بزيادة عن ما تحتاجه الأسواق، مشيرا إلى أن الكميات دخلت من الصين ويشبه الأرز المصرى.

وأضاف أنه سيتم إتاحة هذه الكميات على بطاقات التموين بدءا من شهر أبريل الجارى، لافتا إلى أنه بالنسبة للمكرونة فإنه تم توقيع برتوكول مع هيئة السلع التموينة لإتاحة المكرونة على بطاقات التموين بسعر 8 جنيهات للكيلو.