غدا.. جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تكرم أسر الشهداء

تنظم جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، غدًا الأربعاء، احتفالية بقصر ثقافة دمياط، لتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية من أبناء محافظة دمياط .
يأتى ذلك بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اللواء باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب على مستوى الجمهورية، واللواء عصام الليثى السكرتير العام للمحافظة ، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية تكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية بمحافظة دمياط عن طريق منحهم هدايا عينية ومادية.
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