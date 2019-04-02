غدا.. جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تكرم أسر الشهداء

دمياط - عبده عبد البارى

تنظم جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، غدًا الأربعاء، احتفالية بقصر ثقافة دمياط، لتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية من أبناء محافظة دمياط .

يأتى ذلك بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اللواء باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب على مستوى الجمهورية، واللواء عصام الليثى السكرتير العام للمحافظة ، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية تكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية بمحافظة دمياط عن طريق منحهم هدايا عينية ومادية.