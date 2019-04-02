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غدا.. جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تكرم أسر الشهداء

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 10:29 ص
غدا.. جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تكرم أسر الشهداء الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط - عبده عبد البارى
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تنظم جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، غدًا الأربعاء، احتفالية بقصر ثقافة دمياط، لتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية من أبناء محافظة دمياط .

يأتى ذلك بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اللواء باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب على مستوى الجمهورية، واللواء عصام الليثى السكرتير العام للمحافظة ، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية تكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية بمحافظة دمياط عن طريق منحهم هدايا عينية ومادية.


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