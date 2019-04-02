طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون اليوم امتحان الفيزياء إلكترونيًا

كتب محمود طه حسين

يواصل طلاب الصف الأول الثانوى العام أداء الامتحان الإلكترونى لهم للأسبوع الثانى على التوالى، حيث انطلقت الامتحانات الإلكترونية على التابلت كأول اختبار تجريبى الأحد الماضى 24 مارس الجارى، وتستمر حتى الخميس المقبل 4 أبريل المقبل.

ويؤدى اليوم الثلاثاء طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحان مادة الفيزياء إلكترونيا. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت تفاصيل الأسبوع الأول من الامتحانات الإلكترونية، موضحة أن عدد المحاولات للدخول على المنصة إلى 120 ألف طالب، أما عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان حتى نهايته وسلموه لمرحلة التصحيح الإلكترونى وصل إلى 48 ألفا و42 طالبا وطالبة.

وأضافت الوزارة أنه فى يوم 25 مارس 2019، بلغ عدد الطلاب الذين نجحوا فى الدخول على المنصة الإلكترونية للامتحانات 330 ألف طالب وطالبة، أما عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان حتى نهايته وسلموه لمرحلة التصحيح الإلكترونى وصل إلى 135 ألفا و82 طالبا وطالبة.

وأشارت الوزارة إلى أنه فى يوم 26 مارس بلغ عدد الطلاب الذين نجحوا فى الدخول على المنصة الإلكترونية للامتحانات 580 ألف طالب وطالبة، أما عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان حتى نهايته وسلموه لمرحلة التصحيح الإلكترونى وصل إلى 259 ألفا و879 طالبا وطالبة.

وأوضحت الوزارة إنه فى يوم 27 مارس 2019، وصل عدد الطلاب الذين نجحوا فى الدخول على المنصة الإلكترونية للامتحانات 560 ألف طالب وطالبة، أما عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان حتى نهايته وسلموه لمرحلة التصحيح الإلكترونى وصل إلى 290 ألف طالب وطالبة.

وأوضحت أنه فى 28 مارس بلغ عدد الطلاب الذين نجحوا فى الدخول على المنصة الإلكترونية للامتحانات 520 ألف طالب وطالبة، أما عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان حتى نهايته وسلموه لمرحلة التصحيح الإلكترونى وصل إلى 150 ألف طالب وطالبة

وأكدت الوزارة أنه جار تصحيح الامتحانات الإلكترونية التدريبية، مشيرةً إلى أنها تسعى جاهدة لتحسين منصة الامتحانات.