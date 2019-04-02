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ضبط 23 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص فى حملة أمنية بالمنيا

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 09:17 ص
ضبط 23 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص فى حملة أمنية بالمنيا حملة أمنية -ارشيفية
المنيا – فريق المحافظات
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، خلال حملة شنتها المديرية لضبط الخارجين عن القانون، من ضبط عددا من الأسلحة النارية غير المرخصة بحوزة متهمين .

تلقى اللواء مجدى عامر، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدى سالم مدير البحث الجنائى، يفيد بضبط 23 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص، عبارة عن 16 فرد محلى، و2 مسدس، وبندقيتى خرطوش، وبندقيتين آليتين، بالإضافة إلى 49 طلقة نارية وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة .

وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط 6 قضايا مواد مخدرة، عبارة عن أقراص مخدرة وهيروين بحوزة متهمين، بالإضافة إلى ضبط 3911 مخالفة مرورية متنوعة وتحرر عنها المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة لتباشر التحقيق.


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