ضبط 181 قطعة سلاح و210 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه حملات أمنية مكبرة.

ونجح قطاع الأمن العام في ضبط 181" قطعة سلاح نارى، 242 قطعة سلاح أبيض، 210 قضية مخدرات، 4تشكيلات عصابية، 30 مُتهَم لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 53 متهم ومراقب هاربين ، 232 دراجة نارية مخالفة، سيارة مبلغ بسرقتها، 24680مخالفة مرورية، 569 مخالفة مرافق، 25 قضية مصنفات، وتنفيذ 72544 حكم قضائى متنوع "خلال 24 ساعة.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.