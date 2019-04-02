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ضبط شخصين بحوزتهما 3.5 كيلو جرام من الحشيش بقنا

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 11:41 ص
ضبط شخصين بحوزتهما 3.5 كيلو جرام من الحشيش بقنا المتهمان والمضبوطات
كتب محمود عبد الراضي ـ قنا وائل محمد
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نجح رجال الشرطة في ضبط شخصين بقنا وبحوزتهما 3,5 كيلو جرام من مخدر الحشيش بقصد الإتجار ، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى ومتجرى المواد المخدرة.
 
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة قنا قيام شخصين (لأحدهما معلومات جنائية ) بالإتجار فى المواد المخدرة .
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية تم ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة أجرة، بمدخل قرية الحجيرات بدائرة المركز، وبحوزتهما " كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,5 كيلو جرام ، مبلغ مالى".
 
بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة.
 
 

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