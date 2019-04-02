ضبط شخصين بحوزتهما 3.5 كيلو جرام من الحشيش بقنا

كتب محمود عبد الراضي ـ قنا وائل محمد

نجح رجال الشرطة في ضبط شخصين بقنا وبحوزتهما 3,5 كيلو جرام من مخدر الحشيش بقصد الإتجار ، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة قنا قيام شخصين (لأحدهما معلومات جنائية ) بالإتجار فى المواد المخدرة .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية تم ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة أجرة، بمدخل قرية الحجيرات بدائرة المركز، وبحوزتهما " كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,5 كيلو جرام ، مبلغ مالى".

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة.