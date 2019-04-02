صور.. المحافظون يحتفلون بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

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نظمت مديريات الأوقاف بالمحافظات اليوم الثلاثاء احتفالها السنوى بذكرى ليلة الإسراء والمعراج بحضور المحافظين والقيادات الأمنية والدينية والتنفيذية، وأعضاء بمجلس النواب.

فى محافظة دمياط، نظمت مديرية الأوقاف اليوم الثلاثاء بمسجد البحر احتفالها السنوى بالذكرى المباركة لليلة الإسراء والمعراج لعام 1440 هجرية، بحضور اللواء عصام الليثى سكرتير عام المحافظة واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد والنائب أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ولفيف من القيادات الأمنية والدينية والتنفيذية.

حيث بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم وابتهالات وتواشيح دينية ثم خطبة الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف حول معجزة الإسراء والمعراج وأنها تكريم من الله عز وجل للرسول "محمد"- صلى الله عليه وسلم وضرورة الاقتداء بنبينا الكريم قولاً وعملاً وخلقاً.

وشهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم احتفال مديرية الأوقاف بالدقهلية بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد النصر بالمنصورة. وشهد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف الاحتفال الذى أقامته المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف بمسجد عمر بن عبد العزيز.

و شهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة الاحتفال والأمسية الدينية التى أقامتها مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج بمسجد ناصر بمدينة دمنهور. شارك فى الاحتفال اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور.

وفى كلمته أكد الدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الاوقاف بالبحيرة أن معجزة الاسراء والمعراج من المعجزات العظيمة التى تفضل بها المولى سبحانه على نبيه محمد وأعلى بها شأنه وكانت تخفيفاً لألم الرسول وحزنه وما لاقاه من قومه من إعراض وأذى.

ثم تناول وكيل وزارة الاوقاف العبر والدروس المستفادة من تلك الرحلة المباركة ومنها الثبات على الحق والتزام المبدأ وحسن التوكل على الله والأخذ بالأسباب وأن انتظار الفرج والصبر على أذى الناس والثقة بالله وصدق التوكل واليقين بالله عبادة فقد جعل الله مع العسر يسراً ومع الضيق فرجاً لأن المحن تتبعها المنح.

وشهد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، الأمسية الدينية التى نظمتها مديرية أوقاف الإسماعيلية بمناسبة إحياء الذكرى العطرة لليلة الإسراء والمعراج بمسجد الشهداء بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث الإسماعيلية.

وشهد الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، الاحتفال الذى نظمته مديرية الأوقاف بليلة الإسراء والمعراج، بمسجد الزهور بمدينة كفر الشيخ، بحضور اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

وشهد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج والذى نظمته مديرية الأوقاف بالمسجد العباسى بمدينة شبين الكوم، بحضور فضيلة الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف واللواء عصام عبد العال رئيس مركز ومدينة شبين الكوم ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية بالمحافظة.

وشهد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، والذى نظمته مديرية أوقاف البحر الأحمر بالتنسيق مع المحافظة، بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة. وقدم محافظ البحر الأحمر، التهنئة لجميع الحضور داعيا الله أن يرزق مصر الأمن والرخاء والتقدم.

حضر الاحتفالية، اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام للمحافظة، واللواء خالد بدوى حكمدار مديرية أمن البحر الأحمر نائبا عن اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الاحمر، واللواء على شوكت رئيس مدينة الغردقة، والشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، وقيادات الأزهر والأوقاف بالمحافظة، والأجهزة التنفيذية والأمنية.

وشارك محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مساء اليوم الثلاثاء، فى الاحتفالية الدينية التى نظمتها مديرية أوقاف الأقصر، بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج وذلك بمسجد السيد يوسف فى منطقة الكرنك.

وافتتح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، مسجد المهندس المرحوم محمود عبد الباقى بعزبة السيد محمد المنيرة مركز القناطر الخيرية، وذلك فى اطار احتفالات المحافظة بذكرى الاسراء والمعراج.

وافتتح المحافظ المسجد الذى يبلغ مساحته 600 متر، وهو مبنى مكون من دورين وتم إنشاء الدور الأرضى بالجهود الذاتية بتكلفة مليون و700 ألف جنيه، كما تم إنشاء الدور الثانى بتكلفه 2 مليون جنيه بتمويل من "الأوقاف"، ويحتوى الدور الأول على مصلى ومكان لتحفيظ القرآن ودار مناسبات والدور الثانى مصلى.







































































