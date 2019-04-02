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صندوق تنمية الصادرات يوافق على البرنامج الجديد لرد الأعباء و40% نقدى

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 02:44 م
صندوق تنمية الصادرات يوافق على البرنامج الجديد لرد الأعباء و40% نقدى اجتماع المجالس التصديرية فى وزارة التجارة والصناعة
كتب – إسلام سعيد
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وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على الإطار الاستراتيجى العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، والذى يتضمن تخصيص 40% من موازنة البرنامج، رد أعباء نقدية، و30% تسويات مع وزارة المالية، و30% دعم غير مادى، ويشمل خدمات الدعم الفنى، والتكنولوجى مثل المشاركة فى المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.

 

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع لمجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات والذى عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس إبراهيم العربى، رئيس غرفة تجارة القاهرة والمهندس هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، والدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية والمهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة، والمنسق العام للمجالس التصديرية بملف برنامج مساندة الصادرات الجديد، والدكتورة أمانى الوصال المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات.


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