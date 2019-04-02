شكاوى من تعطل جهاز "السى ارم" بمستشفى دمياط.. ووكيل الصحة: نحقق فى الواقعة

اشتكى عدد من أهالى مدينة دمياط، من تعطل جهاز "السى ارم" الذى يستخدم فى التصوير الطبى لحالات كسور العظام والحوادث بمستشفى دمياط العام، مما تسبب فى تأخر فحوصات مرضى قسم العظام.

واكتشفت تلك الواقعة، بعد شكاوى ذوى أحد المرضى الذى تم تخديره لإجراء عملية جراحية لمدة 50 دقيقة، وعقب دخوله حجرة العمليات تبين تعطل جهاز "السى ارم" الخاص بقسم العظام، وعندما تم طلب إدخال المريض على جهاز "السى ارم" الخاص بقسم الجراحة، تبين أنه مغلق، والفنى المسئول عن الجهاز غير موجود بالمستشفى.

كما اشتكت المريضة، "ع. ا"، من أنها تحتاج لعملية جراحية منذ أسبوع لتركيب شرائح ومسامير، وحتى الآن لم يتحدد لها موعد للعملية بسبب تعطل الجهاز.

من جانبه، قال الدكتور خالد جمال عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بدمياط، أنه أمر بتشكيل لجنة لبحث المشكلة، برئاسة الدكتور محمد بدران وكيل المديرية، للتأكد من صحة الواقعة، مشدداً على أنه لن يتهاون فى أى إهمال أو تقصير، كما وعد بسرعة صيانة جهاز "السى ارم" المتعطل.