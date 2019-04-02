شرطة أبوظبى تلقى القبض على عصابة آسيوية تخصصت فى النصب الهاتفى.. فيديو

ألقت شرطة أبوظبى، فى دولة الإمارات العربية المتحدة، القبض على عصابة، مكونة من 24 شخصاً آسيوياً، أرقت مضاجع الجمهور باتصالاتٍ احتيالية. استنزفوا ضحاياهم بعد التغرير بهم بحصولهم على "جوائز مالية" حيث كانت العصابة تطالبهم بتحويل أرصدة إعادة تعبئة بطاقات هاتفية، لاستكمال إجراءات استلام الجوائز الوهمية.
شرطة أبوظبى تلقى القبض على عصابة آسيوية تخصصت فى النصب الهاتفى
وأوضحت شرطة أبوظبى، فى بيان صحفى، أنها ألقت القبض على العصابة فى إحدى الشقق السكنية فى عجمان، وأن عملية القبض تمت بالتعاون مع شرطة عجمان.
وأفاد العميد عمران أحمد المزروعى، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية فى شرطة أبوظبي، بأن الجُناة استنزفوا ضحاياهم بعد التغرير بهم بحصولهم على جوائز مالية، موضحاً أنهم كانوا يطالبونهم بتحويل أرصدة إعادة تعبئة بطاقات هاتفية، لاستكمال إجراءات استلام الجوائز الوهمية.
#أخبار_شرطة_أبوظبي— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) April 2, 2019
القبض على عصابة "الاحتيال الهاتفي "
Phone Scam Gang Arrested
ഫോണ് തട്ടിപ്പു സംഘത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു https://t.co/ShB2vVeOqD pic.twitter.com/yoLkv80vDj
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