video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2019 05:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

شرطة أبوظبى تلقى القبض على عصابة آسيوية تخصصت فى النصب الهاتفى.. فيديو

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 05:24 م
شرطة أبوظبى تلقى القبض على عصابة آسيوية تخصصت فى النصب الهاتفى.. فيديو شرطة أبوظبى
كتب بلال رمضان
إضافة تعليق

ألقت شرطة أبوظبى، فى دولة الإمارات العربية المتحدة، القبض على عصابة، مكونة من 24 شخصاً آسيوياً، أرقت مضاجع الجمهور باتصالاتٍ احتيالية. استنزفوا ضحاياهم بعد التغرير بهم بحصولهم على "جوائز مالية" حيث كانت العصابة تطالبهم بتحويل أرصدة إعادة تعبئة بطاقات هاتفية، لاستكمال إجراءات استلام الجوائز الوهمية.

شرطة أبوظبى تلقى القبض على عصابة آسيوية تخصصت فى النصب الهاتفى
شرطة أبوظبى تلقى القبض على عصابة آسيوية تخصصت فى النصب الهاتفى

 

وأوضحت شرطة أبوظبى، فى بيان صحفى، أنها ألقت القبض على العصابة فى إحدى الشقق السكنية فى عجمان، وأن عملية القبض تمت بالتعاون مع شرطة عجمان.

 

وأفاد العميد عمران أحمد المزروعى، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية فى شرطة أبوظبي، بأن الجُناة استنزفوا ضحاياهم بعد التغرير بهم بحصولهم على جوائز مالية، موضحاً أنهم كانوا يطالبونهم بتحويل أرصدة إعادة تعبئة بطاقات هاتفية، لاستكمال إجراءات استلام الجوائز الوهمية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عاطل ينتحل صفة ضابط للنصب على الراغبين فى تخصيص أراضى الدولة بالجيزة

فيديو وصور.. قعدة الخزانة ولا جوازة الندامة.. رضا جاهدت على ابنتيها 20 عاما بعد وفاة والديهما.. تزوجها مستريح الجمالية وضرتها تكشف حقيقته.. ملكة التضحية تنضم لضحايا الصائغ العشرة بالنصب عليها فى 350 ألف جنيه

زوج فى بلاغ ضد زوجته: تقيم علاقات مع الرجال للنصب عليهم وحاولت قتلى

الإحصاء: ارتفاع نصيب الفرد من المياه لـ112.1م3 بزيادة 8.6% وتراجع نسبة الفاقد

سقوط قنوات السحر والشعوذة وبيع منتجات التخسيس..استديوهات وهمية بالدقي تبث المواد الإعلامية بواسطة هاتف.. خبراء: الجناة يرتكبون جرائم النصب على المواطنين.. ويستعينون بأجهزة لاب توب ومحمول بدل من الاستديوهات

ابوظبى

شرطه ابوظبى

النصب الهاتفى

عصابه

الامارات




لا تفوتك
دار الإفتاء تجيب عن حكم الاحتفال بموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين

دار الإفتاء تجيب عن حكم الاحتفال بموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

اتحاد الكرة : الأهلى يواجه المقاصة 10 أبريل فى الدورى

اتحاد الكرة : الأهلى يواجه المقاصة 10 أبريل فى الدورى

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة