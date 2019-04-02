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شاهد..شرطة سريلانكا تتلف 770 كيلوجراما من الكوكايين تحت عدسات الإعلام

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 12:48 ص
شاهد..شرطة سريلانكا تتلف 770 كيلوجراما من الكوكايين تحت عدسات الإعلام جانب من اتلاف الكوكايين
كتب أيمن رمضان
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أقدمت السلطات السريلانكية على إتلاف قرابة نحو 770 كيلوجراماً من الكوكايين، أمس الإثنين أمام الرأى العام، وبحضور كافة وسائل الإعلام فى البلاد، كون ذلك فى إطار الحملة التي تشنها البلاد ضد تهريب المخدرات.

وبحسب الفيديو الذى عرض عبر موقع قناة "روسيا اليوم"، قامت  الشرطة السريلانكية بتفريغ الأكياس التي تحتوي على مادة الكوكايين التى تدمر عقول المدمنين، أمام كاميرات المصورين، وبحضور قاضيين ورئيس البلاد.

 وقال موقع "روسيا اليوم"، لإنه سيتم تنقل البضائع إلى مستودعات خارج العاصمة كولومبو، ثم إلى مصنع للإسمنت حيث سيتم إتلافها في الأفران، مشيراً إلى أن قيمة كمية الكوكايين التى تم إتلافها بنحو 100 مليون دولار.

 

 


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