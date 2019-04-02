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الثلاثاء، 02 أبريل 2019 02:05 م
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سنغافورة توقف طائرتين من طراز بوينج بسبب خلل في المحركات

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 12:39 م
سنغافورة توقف طائرتين من طراز بوينج بسبب خلل في المحركات طائرة بوينج
أ ش أ
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أوقفت الخطوط الجوية السنغافورية، اليوم الثلاثاء، طائرتين من طراز بوينج (787-10 دريملاينر) عقب اكتشاف خلل فى محركاتها خلال عمليات الفحص.
وقالت الشركة - فى بيان لها نقلته قناة (فرنسا 24) الإخبارية - "إنه تم اتخاذ هذا القرار عقب اكتشاف خلل فى بعض شفرات المحركات من نوع (رولز رويس)، مشيرة إلى أنه سيتم إيقاف الطائرتين حتى يتم استبدال المحركات".
وأضافت الشركة أن بعض الرحلات الجوية التى تستخدم طائرات من هذا الطراز قد تأثرات بقرار الإيقاف، موضحة أن سلامة الركاب تعد من الأولويات.


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