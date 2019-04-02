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سقوط محام ضبط بحوزته أختام وأحكام مزورة فى الفيوم

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 08:58 م
سقوط محام ضبط بحوزته أختام وأحكام مزورة فى الفيوم أختام مزورة - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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ألقت أجهزة الأمن بالفيوم، القبض على محامى ضبط بحوزته أوراق وأختام مزورة منسوبة لمحكمة الزقازيق، وتمت إحالته إلى أحمد سيد عبد العال مدير نيابة طامية، بإشراف المستشار يحيى زارع المحامى العام.

البداية عندما اشتبه النقيب محمد عبد التواب ،معاون مباحث الطرق والمنافذ فى سيارة يقودها المتهم وبتفتيش السيارة، عثر بداخلها  على حقيبة بها اختام وأحكام تابعة لنيابة الزقازيق وبمناقشة المتهم اعترف انه يعمل محامى، تم القبض على المتهم وإحالته  الى المستشار تامر المرشدى رئيس نيابة طامية .

تبين من التحريات والتحقيقات، التى أشرف عليها اللواء رجب غراب مدير مباحث مديرية أمن الفيوم، ان المتهم "س.ع" استغل وظيفته فى المحاماة ،و تخصص فى بيع الشهادات المزورة المنسوب صدورها الى محكمة ونيابات الزقازيق، وبيعها للمواطنين الراغبين فى الحصول على شهادات مزورة للهروب من قضايا صادرة ضدهم.

 


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