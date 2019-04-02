سفر وعودة 1369 مصريا وليبيا و 357 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1369 مصريا وليبيا و 357 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 926 إلى الجانب الليبي، من بينهم 286مصريا و 640 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 443 بينهم 338 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 105 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 162 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 195 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.