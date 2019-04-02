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رئيس جامعه بنها و نائبه يتفقدان منشآت الجامعة الجديدة بالعبور

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 05:17 م
رئيس جامعه بنها و نائبه يتفقدان منشآت الجامعة الجديدة بالعبور رئيس جامعه بنها و نائبه يتفقدان منشآت الجامعة الجديدة بالعبور
القليوبية إبراهيم سالم
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أشاد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، بمنشآت الجامعة الجديدة بمدينة العبور، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من هذه المنشآت والإمكانيات التى تتمتع بها بما يعود بالنفع على الطلاب والعملية التعليمية والبحثية والخدمة المجتمعية التى تقدمها الجامعة.
 
وأضاف الدكتور السعيد، أن المنشآت الجديدة بالعبور جزء من استثمارات الجامعة وبالتالي فلابد من ترتيب الأولويات ووضع خطة عمل خلال الفترة القادمة لاستغلالها بالشكل الأمثل وازالة اى معوقات تعوق تشغيلها والاستفادة منها سواء من الناحية الأكاديمية أو الطلابية.
 
جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها الدكتور السعيد اليوم لتفقد منشآت الجامعة الجديدة بالعبور رافقه خلالها الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمستشار الهندسي ومسئولي الإدارة الهندسية بالجامعة والمهندسين الاستشاريين ومسئولي الشركات المنفذة لمباني الجامعة بالعبور.
 
وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة الانتهاء من إقامة باقي المنشآت طبقا للبرنامج الزمنى المحدد مع الالتزام بجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية طبقا للمواصفات المعتمدة، مطالبا خلال الجولة بإنهاء كافة الاجراءات اللازمة لسرعة استكمال توصيل المرافق للمنشآت الجديدة.
 
رئيس جامعه بنها و نائبه يتفقدان منشآت الجامعة الجديدة بالعبور (1)
رئيس جامعه بنها و نائبه يتفقدان منشآت الجامعة الجديدة بالعبور (1)

رئيس جامعه بنها و نائبه يتفقدان منشآت الجامعة الجديدة بالعبور (2)
رئيس جامعه بنها و نائبه يتفقدان منشآت الجامعة الجديدة بالعبور (2)

رئيس جامعه بنها و نائبه يتفقدان منشآت الجامعة الجديدة بالعبور (3)
رئيس جامعه بنها و نائبه يتفقدان منشآت الجامعة الجديدة بالعبور (3)

 


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