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رئيس جامعة المنوفية يفتتح اليوم العلمى الثالث لوحدة مكافحة العدوى ويكرم المتميزين

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 01:56 م
رئيس جامعة المنوفية يفتتح اليوم العلمى الثالث لوحدة مكافحة العدوى ويكرم المتميزين تكريم رئيس جامعة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى
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افتتح الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية اليوم، فعاليات اليوم العلمى الثالث لوحدة مكافحة العدوى بكلية الطب بالجامعة، بحضور الدكتور عبدالرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد جمال الدين عميد كلية الطب، ووكلاء الكلية ورئيس الإدارة المركزية للمستشفيات الجامعية، والدكتورة وفاء زهران عميد كلية الصيدلة ومدير وحدة مكافحة العدوى بالكلية، والدكتور حسين ندا نقيب الأطباء، ونقباء نقابات المهن الطبية بالمنوفية وعدد كبير من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

بدأ مبارك كلمته بتهنئة الطلاب الخريجين والشكر لوحدة مكافحة العدوى فى يومها العلمى الثالث، وماقدمته من مجهودات متميزة والبرامج التى تهدف إلى إمداد الخريجين بالمعرفة الكافية والمهارات الضرورية لمكافحة العدوى ومواجهة معدل العدوى بالمستشفيات ومايتبع ذلك من مضاعفات وأضرار قد تؤدى إلى الوفاة، متمنيا التوفيق للطلاب وتأدية دورهم فى خدمة المرضى والمساهمة فى تطوير الخدمة الطبية والعلاجية.

وأكدت الدكتورة وفاء زهران على أن العدوى داخل المستشفيات قد تكون سببا فى الوفاة أو حدوث مضاعفات للمريض، واستعرضت نشاط الوحدة وعدد المقيدين والخريجين بدبلوم جودة وسلامة المرضى، وأعلنت أنه تم تخريج دفعتين حتى الآن، والدفعة الثالثة فى طريقها إلى التخرج.

وفى ختام اللقاء قامت الوحدة بتكريم الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، والدكتور أحمد القاصد، والدكتور عبد الرحمن قرمان، وعميد كلية الطب، ووكلاء الكلية ورئيس الادارة المركزية، ونقاء المهن الطبية، ورؤساء الأقسام، والمتميزين من خريجى دبلوم الجودة الداعمين للجودة.

 

 


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