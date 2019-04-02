وقال فاريلا - خلال زيارته لهونج كونج ، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - إن المبادرة التي تهدف لإنشاء شبكة موانئ وكباري ومحطات طاقة تربط الصين بالعالم، مشيرا إلى الأهمية التي تمثلها قناة بنما إلى جانب مطارات وموانئ بلاده.

يشار إلى أن بنما تتفاوض مع الصين حول اتفاقية للتجارة الحرة ، وتخطط لافتتاح قنصلية في هونج كونج، كما من المقرر أن تبدأ الرحلات الجوية المباشرة بين بنما وشنغهاي خلال الأشهر المقبلة.