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رئيس الوزراء يعقد اجتماعا اليوم بشأن مستشفى 500500

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 11:02 ص
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا اليوم بشأن مستشفى 500500 مصطفى مدبولى
كتبت هند مختار
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يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بشأن مستشفى 500500، بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية. 
 
كان رئيس الوزراء، قد عقد اجتماعا أمس الإثنين، لمتابعة خطوات تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن منح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة، بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهاً، وكذا منح علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 75 جنيهاً، ومنح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الأساسى، بحد أدنى 75 جنيهاً، لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. 
 
 
 

 


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