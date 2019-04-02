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رئيس البورصة يعدل مادتين بقواعد عمل صانع السوق على الأوراق المالية

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 01:11 م
رئيس البورصة يعدل مادتين بقواعد عمل صانع السوق على الأوراق المالية محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أصدر محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، قرارا رقم 487 لسنة 2019 بشأن تعديل المادتين 3،6 من قرار رقم 3 لسنة 2019، بشأن قواعد عمل صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.

وكان محمد فريد رئيس البورصة، أصدر يوم 6 يناير، القرار المنظم لعمل نشاط صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة، لتعزيز السيولة والتداول، يأتى ذلك فى إطار حرص مجلس إدارة البورصة على استمرار بذل الجهود لتطوير السوق واستحداث آليات وأدوات مالية لزيادة عمق ورفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصرى.

ويساهم مقترح إدارة البورصة الذى اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية فى تفعيل قرار وزير الاستثمار رقم 293 لسنة 2007، بإضافة نشاط صانع السوق إلى أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.

وضعت إدارة البورصة المصرية، معايير اختيار الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها بنظام صانع السوق واعتمدته الهيئة بناءً على القرار المشار إليه، فضلاً عن التزامات صانع السوق ومنها الفرق السعرى بين العروض والطلبات الذى يتم تحديده وفقاً لفئات السيولة ومعدلات نشاط الأسهم، بالإضافة إلى معايير وخطوات تسجيل صانع السوق على ورقة مالية أو أكثر متضمنة المتطلبات الفنية وقواعد الخبرة والكفاءة المتطلبة لمباشرة النشاط وما تتطلبه قواعد العضوية، والمحددات التى يجوز إعفاء صانع السوق مؤقتاً من الوفاء بكل أو بعض التزاماته.

وقال محمد فريد رئيس البورصة، إن نشاط صانع السوق يهدف أن يساهم فى تنشيط حركة التداول وخلق سيولة أكبر على الأوراق المالية المقيدة والتى يصنع سوقها أحد الشركات المرخص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، مضيفا أن البورصة عملت على دراسة الممارسات الدولية فى الأسواق المتقدمة والناشئة فى مجال تنظيم مزاولة نشاط صانع السوق، فضلاً عن إجراء عدد من اللقاءات مع أطراف السوق الفاعلة والجمعيات المهنية لاستطلاع آرائهم ودراسة مقترحاتهم.


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