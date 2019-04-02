video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2019 10:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

حماية المستهلك: عقوبات رادعة وغرامات تصل لـ 2 مليون جنيه للتاجر المخالف.. فيديو

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 09:33 م
حماية المستهلك: عقوبات رادعة وغرامات تصل لـ 2 مليون جنيه للتاجر المخالف.. فيديو الإعلامية لبنى عسل
كتب أحمد عبد الرحمن
إضافة تعليق

قال اللواء راضى عبد المعطى ، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن تصديق الدكتور مصطفى مدبولى ،  رئيس مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك يضع المحاور والآليات اللازمة لتنفيذ القانون على ارض الواقع.

وأضاف عبد المعطى ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع خالد أبو بكر ولبنى عسل، أن الدولة المصرية تأخذ توجهاً يهتم بالمواطن وبحقوقه وتلبية احتياجاته، موضحاً أن القانون واللائحة يضعان ضوابط كثيرة وعديدة.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن القانون واللائحة التنفيذية تم وضعهما لضبط المنظومة الاستهلاكية فى صالح المستهلك والتاجر الأمين، لأن العقوبات ضد التاجر المخالف فقط، موضحاً أن الآليات والضوابط أهمها إلزام التاجر والمورد ومقدم الخدمة بالإعلان عن سعر السلعة لأهمية إعلان المستهلك بطبيعة السلعة وكل مكوناتها ، كما الزم القانون التاجر والمورد ومقدم الخدمة بأن يعطى المستهلك فاتورة شاملة دون أن يحصل على مقابل، مشدداً على أن العقوبات فى القانون رادعة ، وقد تصل للحبس وغرامة 2 مليون جنيه.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النائب ماجد طوبيا يطالب "حماية المستهلك" بتكثيف حملاته للتصدى لجشع التجار

صور.. رئيس الوزراء يُصدر اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك

"حماية المستهلك" يكشف تفاصيل إطلاق سيارات الضبطية القضائية لمواجهة الاحتكار

"حماية المستهلك" يعتذر عن تلقى شكاوى "واتس آب" 3 أيام بسبب عطل فنى

تعرف على خدمة سيارات الضبطية القضائية والشاشات الإلكترونية لحماية المستهلك

"حماية المستهلك": استمرار اطلاق مبادرات غير تقليدية لحل مشاكل المواطنين

رئيس حمايه المستهلك

قانون حمايه المستهلك

الفاتوره

الحياه اليوم

خالد ابو بكر

لبنى عسل




لا تفوتك
دار الإفتاء تجيب عن حكم الاحتفال بموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين

دار الإفتاء تجيب عن حكم الاحتفال بموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

اتحاد الكرة : الأهلى يواجه المقاصة 10 أبريل فى الدورى

اتحاد الكرة : الأهلى يواجه المقاصة 10 أبريل فى الدورى

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة