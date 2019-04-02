حبس 5 متهمين قتلوا فلاح بالدقهلية وسرقوا جرار زراعى بالإكراه

أمر مدير نيابة تمى الأمديد بإشراف المستشار محمد أبو ثريا المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، بحبس خمسة متهمين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، متهمين بسرقة جرار زراعى بالإكراه، وقتل صاحبه وإلقائه داخل الأراضى الزراعى، مقيد اليدين، وتمكن ضباط مباحث مركز تمى الأمديد بالدقهلية، من ضبط المتهمين وضبط الأسلحة المستخدمة فى الواقعة.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز تمى الأمديد، بالعثور على جثة المجنى عليه "أبو العينين منصور ابو العينين" 60 سنة، فلاح ومقيم عزبة الجبالى مركز تمى الأمديد ملقاة بالأرض الزراعية وبها إصابات بالرأس والصدر.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، ورئاسة العميد احمد شوقى رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمد الحسينى رئيس فرع بحث الشرق بالدقهلية، وضم ضباط المباحث، وضباط فرع البحث توصلت التحريات، أن السرقة هى الدافع على القتل، حيث سرق الجرار الزراعى الخاص بالمجنى عليه أثناء سيره به من محل اقامته لناحية كفر سنجاب ليلا .

تم تحديد الجناة، وهم "على ع ال" على مقيم صان الحجر بمحافظة شرقية، و"نوح أ ي" مقيم السنبلاوين، و"الديدامونى م م" مقيم دكرنس، و"صلاح ا ا" مقيم صان الحجر، وجميعهم من اصحاب السوابق، وتم ضبط المتهمين جميعا من خلال عدة مأموريات واعترفوا بارتكاب الواقعة، وضبط بحوزتهم عدد من الأسلحة التى يستخدمونها فى السرقة بالإكراه.

وتم تحرير المحضر 961 لسنة 2019 إدارى تمى، وتم ضبط الجرار الزراعى والسيارة التى استخدمها المتهمون فى الواقعة، وجارى عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.