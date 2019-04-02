حبس مهندس بـ"مياه طور سيناء" 10 سنوات لتقاضية رشوة من إحدى الشركات

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار معوض محمد محمود، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين، مجدى خميس محمد، ومحمد وفيق طه، وحضور بسام شتا، وكيل النيابة، وعبدالرحمن عبدالعزيز، سكرتير التحقيق، حبس مهندس بشركة المياه بطور سيناء 10 سنوات ورد مبلغ الرشوة والعزل من الوظيفة

وتعود أحداث الواقعة إلى قيام "أسامة موسى شحاتة على "58 سنة بصفته موظفًا عموميًا، يعمل مهندسًا تنفيذًا لأعمال ميكانيكية وكهربائية بشركة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء فى الفترة من 1 مارس 2018 وحتى 22 مارس 2018 بدائرة قسم شرطة طور سيناء بطلب رشوة من نصر عبد المنعم سيد أحمد، مدير مشروعات بشركة، 40 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات مراجعة وحصر تنفيذ أعمال مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بقرية الوادى بطور سيناء، وحصل منه على مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل انهاء مراجعة وحصر تنفيذ اعمال مشروعات انشاء محطة رفع الصرف الصحى لقرية الوادى بجنوب سيناء وأثناء تسليم منظومة الحريق طلب مهندس محطة المياه رشوة 40 ألف جنيه مقابل اعتماد دفاتر الحصر فتقابل مع على كافتريا واتفقا على الحصول على باقى المبلغ مقابل إنهاء إجراءات اعتماد دفاتر الحصر، وأبلغ مدير المشروعات مباحث الأموال العامة التى طلبت من الشاكى مسايرة المتهم، والتسجيل له، وتحديد موعد لتسليم باقى المبلغ المتفق عليه

وأثناء الموعد المحدد، تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط المتهم، وتحرر محضر رقم 340 الرقابة الإدارية، ومواجهة المتهم بالتسجيلات حاول الإنكار، وقيدت برقم 1991 لسنة 2017 جنايات الطور، كلى جنوب سيناء رقم 310 لسنة 2017 ثم قيدت بعد ذلك برقم 618لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا،ورقم 42 لسنة 2017 جنايات أمن الدولة العليا وتم حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية، وظلت تتداول فى ساحة المحكمة من عام 2017 حتى جلسة اليوم 2 إبريل 2019 وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.