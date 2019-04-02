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حبس متهمين وراء ترويج مخدر الحشيش فى التجمع 4 أيام

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 11:36 ص
حبس متهمين وراء ترويج مخدر الحشيش فى التجمع 4 أيام مخدر الحشيش-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهمين بحيازة مخدر الحشيش لترويجها بمنطقة التجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم "حمدى م ، كريم ع "، عاطلين،  وأنكرا حيازتهم للمواد المخدرة وبيعها ، كما أنكروا حيازتهم للمضبوطات.
 
ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة التجمع الأول، معلومات تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وبحيازتهم " 26 قطعة حشيش ، 2650" من متحصلات تجارتهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
 

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