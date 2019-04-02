حبس متهمين وراء ترويج مخدر الحشيش فى التجمع 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهمين بحيازة مخدر الحشيش لترويجها بمنطقة التجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم "حمدى م ، كريم ع "، عاطلين، وأنكرا حيازتهم للمواد المخدرة وبيعها ، كما أنكروا حيازتهم للمضبوطات.

ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة التجمع الأول، معلومات تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وبحيازتهم " 26 قطعة حشيش ، 2650" من متحصلات تجارتهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.