حبس سائق لاتهامه بقتل صديقه بعدما رفض إقامة علاقة شذوذ معه بالمقطم

كتب سليم على

قررت نيابة المقطم والخلفية الجزئية، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتورطه فى قتل صديقه وإشعال النيران فى جثمانه.

وكشفت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار خالد البارودى، مدير نيابة المقطم والخلفية الجزئية وتحت إشراف المستشار سمير حسن المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، أن الجثة متفحمة بالكامل وملفوفة فى سجادة متفحمة أيضا، وملقاة فى منطقة نائية فى منطقة المقطم، وغير واضحة معالمها أو الجروح الموجودة بالجسم.

وأشارت التحقيقات، إلى أن تحريات المباحث كشفت أن المغارة يتردد عليها الأفراد لتعاطى المخدرات والنوم فيها وقررت النيابة فحص كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة وفحص بلاغات والتحفظ على الجثة ونقلها للمشرحة.

وتبين من تحقيقات النيابة عقب إنكار المتهم ثم إدلائه باعترافات حول الواقعة أن المتهم استدرجه للمغارة وتعاطوا مخدر الاستروكس ثم طلب منه خلع ملابسه لممارسه الفحشاء فرفض وتعدى عليه بسلاح أبيض ثم اشعل النيران فى جسده.

كان قسم شرطة المقطم، تلقى بلاغا بالعثور على جثة مجهول متفحمة بالمنطقة الجبلية بدائرة قسم شرطة المقطم.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى، توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه سائق عمرة 52 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر - مسجل شقى خطر، وأن وراء ارتكاب الواقعة سائق زميله.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه تقابل مع المجنى عليه وتوجها للمنطقة الجبلية، محل العثور على الجثة وقاما بتعاطى المواد المخدرة، وحدث خلاف بينهما، قام على أثره المجنى عليه بتهديده بسكين، إلا أنه استخلصها منه ووجّه عدة طعنات له فأودى بحياته، ووضعه داخل سجادة كانا يجلسان عليها وأشعل النيران به، وتخلص من السلاح الأبيض بإلقائه بنهر النيل.