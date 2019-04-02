video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2019 04:24 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس سائق لاتهامه بقتل صديقه بعدما رفض إقامة علاقة شذوذ معه بالمقطم

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 03:24 م
حبس سائق لاتهامه بقتل صديقه بعدما رفض إقامة علاقة شذوذ معه بالمقطم متهم - أرشيفية
كتب سليم على
إضافة تعليق

قررت نيابة المقطم والخلفية الجزئية، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتورطه فى قتل صديقه وإشعال النيران فى جثمانه.

 

وكشفت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار خالد البارودى، مدير نيابة المقطم والخلفية الجزئية وتحت إشراف المستشار سمير حسن المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، أن الجثة متفحمة بالكامل وملفوفة فى سجادة متفحمة أيضا، وملقاة فى منطقة نائية فى منطقة المقطم، وغير واضحة معالمها أو الجروح الموجودة بالجسم.

 

وأشارت التحقيقات، إلى أن تحريات المباحث كشفت أن المغارة يتردد عليها الأفراد لتعاطى المخدرات والنوم فيها وقررت النيابة فحص كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة وفحص بلاغات والتحفظ على الجثة ونقلها للمشرحة.

 

وتبين من تحقيقات النيابة عقب إنكار المتهم ثم إدلائه باعترافات حول الواقعة أن المتهم استدرجه للمغارة وتعاطوا مخدر الاستروكس ثم طلب منه خلع ملابسه لممارسه الفحشاء فرفض وتعدى عليه بسلاح أبيض ثم اشعل النيران فى جسده.

 

كان قسم شرطة المقطم، تلقى بلاغا بالعثور على جثة مجهول متفحمة بالمنطقة الجبلية بدائرة قسم شرطة المقطم.

 

وتم تشكيل فريق بحث جنائى، توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه سائق عمرة 52 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر - مسجل شقى خطر، وأن وراء ارتكاب الواقعة سائق زميله.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه تقابل مع المجنى عليه وتوجها للمنطقة الجبلية، محل العثور على الجثة وقاما بتعاطى المواد المخدرة، وحدث خلاف بينهما، قام على أثره المجنى عليه بتهديده بسكين، إلا أنه استخلصها منه ووجّه عدة طعنات له فأودى بحياته، ووضعه داخل سجادة كانا يجلسان عليها وأشعل النيران به، وتخلص من السلاح الأبيض بإلقائه بنهر النيل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سائق يقتل زميله ويشعل النار فى جثته بعد تعاطيهما المخدرات بالمقطم

ضبط 2.5 طن أسماك مجهولة المصدر داخل ثلاجة بالمقطم

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسائق بتهمة الاتجار بالهيروين بالمقطم

تأجيل محاكمة 4 متهمين بسرقة إحدى شركات المحمول بالمقطم لـ11 أبريل

عقوبه القتل

القتل العمد

قتل سائق

المقطم

أخبار الحوادث

اخبار مصر




لا تفوتك
المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

المرور ينشر 20 سيارة مجهزة بتقنيات حديثة فى رصد المخالفات أعلى الطرق

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

صفعة كبرى على وجه أردوغان.. الرئيس التركى تخلى عن السياسات العقلانية وتوجه إلى الحيل الدينية ففشل.. وانتخابات المحليات كشفت الحجم الحقيقى لـ"العدالة والتنمية".. وخبراء: كان يستجدى أصوات العاهرات من أجل الفوز

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

"بداية رمضان".. امتحانات نهاية العام بالجامعات تنطلق أوائل مايو المقبل ولمدة 3 أسابيع.. خالد عبد الغفار يؤكد الالتزام بخريطة العام الدراسى.. وإعلان الجداول مبكرا.. والالتزام بالتصحيح الإلكترونى بكافة الجامعات

اتحاد الكرة : الأهلى يواجه المقاصة 10 أبريل فى الدورى

اتحاد الكرة : الأهلى يواجه المقاصة 10 أبريل فى الدورى

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

اعرفى فوائد واستخدامات ماء الورد لإزالة الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة