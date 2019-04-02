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حبس المتهمين بقتل خطيب وأمام مسجد بشبين القناطر 4 أيام على ذمة التحقيق

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 01:28 م
حبس المتهمين بقتل خطيب وأمام مسجد بشبين القناطر 4 أيام على ذمة التحقيق حبس - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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قرر حاتم كشك مدير نيابة شبين القناطر برئاسة المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها، حبس موظف وابنه 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بقتل أمام مسجد وإصابة ابنه، كما أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم الهارب.

 

وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد عبدالله السايح رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول "سعيد. ص"، إمام وخطيب مسجد، جثة هامدة، وإصابة نجلة "مصطفي" طالب بالصف الثانى الثانوى، بجروح وكسور بجسده.

 

وانتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث، والعميد يحيى راضى، وأوضحت التحريات، أن وراء الواقعة شخص يدعى "رمضان جودة" وابنيه كلا من "محمد، وعبدالوهاب" مقيمان بقرية المريج دائرة القسم، إثر مشاجرة سابقة بين نجل القتيل ونجل المتهم الاول المدعو "محمد رمضان" وتم الصلح بينهما وبعد مرور شهرين على الواقعة قام المتهمون بالتربص للمجنى علية وقاموا بقتله بضربه بـ"فأس"على رأسة وإصابة نجلة "مصطفى "بكسور وجروح بجسدة إثر التعدى علية بالشوم والعصا، ألقى القبض على متهمين وجارى ضبط المتهم الثانى وتولت النيابة التحقيق.


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